Однотипность проектов новых аэропортов и вокзалов в Узбекистане связывают с «издержками времени». Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник заявил первый заместитель министра транспорта Ильхом Махкамов.

Новый зал прилета международного аэропорта Ташкента, открытый прошлым летом, был временным решением для разгрузки старого терминала, сообщил он.

«Недавно была дискуссия о том, что пошла вода (протечка крыши из-за дождя — ред.). Он, кстати, совсем неоднотипный, имеет свой интерьер… Но мы построили его для чего? Это временное решение. У нас бурно обсуждалось то, что зал прилета международного аэропорта Ташкента отвратителен. Очереди… если три рейса одновременно придут, то там ступор, все», — напомнил первый замминистра.

Для экономии времени тендер на строительство нового зала прилета не проводился.

«Чтобы времени не терять на дизайн, определение проектировщика, мы взяли локальное решение. Мы взяли два Кисловодска, соединили, установили их, и за два с половиной месяца построили зал прилета, который сейчас делает разгрузку старого терминала», — сказал Ильхом Махкамов.

«Да, мы не делали тендер, да, мы не делали новый дизайн… Он обошелся нам в 100 млрд сумов (11−12 млн долларов), но со всем технологическим оборудованием», — сообщил он. Строительство двух- или трехэтажного терминала с телескопическим трапом обошлось бы 50−60 млн долларов. Кроме того, «дизайн, проект, строительство — два-три года как минимум».

Перед российской аэропортовой сетью «Новапорт», с которой Министерство транспорта подписало соглашение, постановлено условие по выводу аэропортов в Намангане, Самарканде и Ургенче на международный уровень.

В начале апреля был введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта Термеза, который был построен в преддверии первого Международного фестиваля искусства бахши.

«У нас физически, де-факто принять столько пассажиров не было возможности. И еще там были высокопоставленные гости. Не было у терминала такой возможности. Мы приняли решение и сделали по существующему проекту. Интерьер чуть-чуть поменяли и построили. Это все издержки времени, издержки периода», — объяснил первый замглавы Минтранса.

Вокзал Ангрена. Фото: пресс-служба президента

Ильхом Махкамов заявил, что все основные железнодорожные вокзалы страны обновлены и реконструированы. Он согласился, что дизайн аэропортов и автовокзалов должен быть разным, но не дизайн железнодорожных вокзалов.