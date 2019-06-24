В Узбекистане разрабатывается программа по выделению субсидий на железнодорожные пассажирские перевозки. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник рассказал первый заместитель министра транспорта Ильхом Махкамов.

В середине июня блогер Давронбек Тожиалиев сообщил о значительной разнице в стоимости оплаты проезда на поезде «Ташкент — Алматы» при покупке билета в Ташкенте или Шымкенте. Билет из столицы Узбекистана обошелся бы минимум в 400 тысяч сумов. Блогер добрался до Шымкента на такси через пограничный пункт пропуска «Гишткуприк». В итоге он потратил, включая расходы на такси, 116,6 тысячи сумов.

Отвечая на вопрос о высоких ценах билетов «Узбекистан темир йуллари», Ильхом Махкаком заявил об убыточности пассажирских перевозок по железной дороге.

«Пассажирские перевозки на самом деле низкорентабельные, где-то они убыточные. На сегодняшний день разрабатывается программа субсидирования [стоимости] перевозки пассажиров. Это займет немного времени», — сказал он.

По его словам, Департамент развития железнодорожного транспорта и Управление тарифно-ценовой политики в сфере транспорта при Министерстве транспорте осуществляют мониторинг и сопоставляют ситуацию с ценами в зарубежных странах.

«Мы составили все наши международные железнодорожные маршруты и рассматриваем альтернативы, то есть как можно в эту точку добраться из Казахстана или России… Думаю, буквально через две недели мы дадим отдельный комментарий по ценам. Мы над этим работаем», — отметил он.

Как сообщалось ранее, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn поможет разработать и внедрить стратегию развития «Узбекистон темир йуллари».

В 2017—2018 годах «Узбекистон темир йуллари» закупила 13 грузовых электровозов и 2 скоростных поезда Talgo-250. Кроме того, в стране произведено свыше 1870 грузовых и 33 пассажирских вагона.

В рамках инвестиционной программы на 2019 году компания планируется реализовать 23 проекта на сумму 512 млн долларов, включая производство 1200 грузовых и 50 пассажирских вагонов, капитальный ремонт 26 секций локомотивов, модернизацию 2500 грузовых вагонов и реконструкцию 180 км железнодорожных путей.