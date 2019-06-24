На повторных выборах мэра Стамбула вновь победил кандидат от Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу. Повторные выборы прошли 23 июня.
Как сообщило РИА Новости, по итогам обработки 99% бюллетеней Экрем Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник Бинали Йылдырым — кандидат от партии «Справедливости и развития» (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана — 45,1%.
Выборы мэра Стамбула прошли 31 марта. Экрем Имамоглу набрал на выборах 48,8% голосов, опередив на 13,73 тысячи голосов Бинали Йылдырыма, получившего 48,55%. Однако ПСР оспорила результаты выборов, заявив, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа государственных служащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.
Bul Kud
а у нас мэра (хокима города) не выбирают ((( хотя типа в провозглашено что Узбекистан демократическое государство, я вот хочу выбирать хокима моего города, и выбирать начальника городского УВД (пусть из достойных кандидатов работников УВД), а почему нет то? — президента же выбираю! Вот тогда может руководители чаще будут вспоминать о людях за них проголосовавших и которые в следующий раз могут за них не проголосовать исходя из результатов работы руководителей!