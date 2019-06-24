На повторных выборах мэра Стамбула вновь победил кандидат от Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу. Повторные выборы прошли 23 июня.

Как сообщило РИА Новости, по итогам обработки 99% бюллетеней Экрем Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник Бинали Йылдырым — кандидат от партии «Справедливости и развития» (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана — 45,1%.

Выборы мэра Стамбула прошли 31 марта. Экрем Имамоглу набрал на выборах 48,8% голосов, опередив на 13,73 тысячи голосов Бинали Йылдырыма, получившего 48,55%. Однако ПСР оспорила результаты выборов, заявив, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа государственных служащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.