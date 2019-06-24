Представитель Китая Цюй Дунъюй 23 июня был избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Выборы состоялись в римской штаб-квартире организации в рамках 41-й сессии Конференции ФАО, в которой участвует и делегация Узбекистана во главе с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым.

За представителя Китая проголосовали 108 из 191 старн-участниц. Конкуренцию на должность гендиректора составили Катрин Жеслен-Ланеель (Франция) и Давид Кирвалидзе (Грузия).

Восьмой по счету гендиректор ФАО вступит в должность 1 августа, срок его полномочий истечет 31 июля 2023 года. Нынешний глава ФАО Хосе Грациано да Силва из Бразилии руководит организацией с 2011 года.

ФАО была создана в 1945 году, основная цель организации — внесение вклада в борьбу против голода, повышение плодородности и стабильности сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, снижение бедности в сельских регионах. Со дня основания гендиректоры ФАО избирались из Великобритании, США, Индии, Нидерландов, Ливана, Сенегала и Бразилии.

Узбекистан стал членом ФАО в 2001 году, представительство организации в Ташкенте открылось в 2014 году. В мае следующего года страна впервые примет региональную конференцию ФАО для Европы.