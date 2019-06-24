Наверняка каждый, кто планирует или уже сделал ремонт, знает о сложности выбора основных элементов внутренней отделки: межкомнатных и входных дверей, напольных покрытий, плинтусов и фурнитуры. Дело не только в выборе между различными производителями, моделями и стилистическими решениями, но и в утомляющем процессе бесконечных походов по строительным базарам и магазинам. Но это было раньше.

Сеть салонов интерьерных решений Door&More предлагает наиболее широкий ассортимент импортных межкомнатных и входных дверей, ламинированных напольных покрытий, плинтусов и фурнитуры.





В просторных и комфортных шоурумах покупателю окажут профессиональную консультацию, покажут модели и помогут подобрать наиболее подходящие. Компания является эксклюзивным дистрибьютором всей представленной продукции. А это означает, что покупатель получит отличное ценовое предложение и гарантию на всю продукцию.

Более того, любую понравившуюся модель дверей можно заказать в нестандартном размере. Заказ оперативно выполнят на заводе в России и доставят клиенту в течение нескольких недель.





Door&More сотрудничает с крупнейшими поставщиками продукции: межкомнатные двери Profildoors, входные двери Torex, ламинированные напольные покрытия Egger, дверная фурнитура Trade Lock, Punto, Fuaro, Armadillo.

Оказавшись внутри шоурума становится понятно, что нет предела дизайнерской фантазии. Двери в стиле минимализма и неоклассики находятся по соседству с суперсовременными дверями Invisible, которые будто спрятаны в стенах. Дверные системы Compack, Slider и ROTO от итальянского производителя помогут наиболее эффективно использовать пространство маленьких помещений.





Двери под покраску позволяют выполнить любой каприз заказчика. Все дверные полотна компании Profildoors покрыты запатентованными пленками немецкого производства. Некоторые двери имеют встроенный декор из натурального камня, стекла и алюминия.

Переходя к входным дверям от ведущего российского производителя Torex в глаза сразу бросается их массивность и надежность. При этом Door&More предлагает необычное решение: внутренняя панель входных дверей может быть заменена на заводе на идентичную межкомнатным. То есть все внутреннее пространство помещения будет выполнено в одном стиле.

Напольные покрытия немецкого производителя Egger являются одними из ведущих в своем классе. Выбрать можно из различных декоров, толщины и свойств, например, водоотталкивающие.





Также в салонах можно найти большой выбор дверной фурнитуры — ручки, замки — от ведущих брендов TradeLock, AGB, DND, KFV, Simonswerk и других.

На сегодняшний день в различных частях Ташкента открыто уже четыре шоурума Door&More, где можно увидеть весь ассортимент предлагаемой продукции. Сюда входит более 100 моделей межкомнатных и входных дверей, более 50 видов ламината, большое количество вариантов ручек и замков, плинтусов. В дилерских салонах, которых более 20 по Узбекистану, можно увидеть ограниченный ассортимент продукции, оптимальный для стандартных решений в ремонте.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−00−51

Сайт: doorandmore.uz

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