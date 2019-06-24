Компания Credo Max Estimation долгое время занимается оценочной, маркетинговой деятельностью, а также аналитикой различных отраслей экономики. Одним из видов деятельности является ежемесячный обзор динамики цен на квартиры по Ташкенту, публикуемый на страницах интернет-изданий.

В этот раз Credo Max Estimation решила попробовать свои возможности в оценке банковского сервиса по основным филиалам Ташкента. Компания надеется, что это будет интересно для потребителей и полезно для банков в целях улучшения сервиса. Для этого компания запустила акцию «Помоги своему банку стать лучше» и разыгрывает призы.

В рамках акции клиентам банков Ташкента необходимо заполнить электронную версию анкеты, оценив качество обслуживания. А сотрудникам банка остается лишь порекомендовать или посодействовать этому.

По результатам розыгрыша обе стороны станут обладателями смартфонов Samsung Galaxy S10 или iPhone X на выбор.





Рекомендателем может быть клиент, а также его близкие и друзья. У участников, рекомендовавшим участие в акции большему числу клиентов, будет больше шансов выиграть.

Для участия в акции, в целях сохранения объективности, нужно:

быть действительным клиентом выбранного банка в течение последних двух месяцев;

не отправлять анкету по одному и тому же филиалу банка более одного раза;

подтвердить факт обслуживания выбранного банка при получении приза;

указать настоящие контактные данные для связи, чтобы вам могли задать контрольные вопросы при прохождении выборочной проверки.

При несоблюдении вышеуказанных условий участники будут исключены.

Если сотрудники банка позвонили или попросили заполнить анкету участника на месте, то это значит, что они заинтересованы в мнении своих клиентов и улучшении качества своих услуг.

Процесс прохождения опроса, результаты розыгрыша и исследования будут публиковаться в информационном Telegram-канале Credo Max Estimation.

Акция будет длиться до 15 июля.

Электронная версия анкеты доступна по ссылке.

Telegram-канал: t.me/credomax

Telegram: t.me/servisocenka

Facebook:fb.com/credomax

На правах рекламы.