Ни для кого не секрет, что автомобиль можно продать с помощью онлайн-сервисов, например Avtobor.uz. Такой способ наиболее удобен: можно это сделать дома в любое время, не ожидая выходных и зачастую бесплатно.

Avtobor.uz стремится сделать продажу авто еще проще и предлагает услугу «Онлайн-автодилер». Теперь не нужно заполнять всевозможные формы для добавления объявления или скачивать приложение на телефон.

Для этого всего лишь нужно отправить данные и фото своего автомобиля, сотрудники сервиса помогут его продать. Они также сориентируют в ценах и посоветуют среднюю на аналогичное авто на рынке.

Также на Avtobor.uz можно бесплатно разместить объявление о продаже автомобиля и получать звонки от потенциальных покупателей.

Если продавцу срочно требуются деньги, то Avtobor.uz отправит данные автомобиля автодилерам, готовым сразу его выкупить.

Telegram-номер для отправки данных машины на продажу: (+998) 90−909−96−02.

Сайт: avtobor.uz

Telegram: @avtoboruz

На правах рекламы.