В складском помещении на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана утром в понедельник произошло возгорание, вызвавшее разрывы боеприпасов, сообщает «Казинформ».

В городе объявлена чрезвычайная ситуация и начата эвакуация населения по трем направлениям от Арыси, где организованы лагери.

На ликвидации пожара задействованы силы и средства пожарных подразделений департаментом по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области и Шымкента.

На место ЧП прибыли председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер и аким области Умирзак Шукеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры по ликвидации последствий происшествия. «Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», — сообщил он.

Информации о пострадавших нет.