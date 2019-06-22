Узбекистан стал пятой страной, присоединившейся к программе «Масштабирование солнечной энергетики» (Scaling Solar), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Всемирного банка. Программа впервые вышла за пределы африканского континента.

Scaling Solar — это решение Всемирного банка, облегчающее правительствам закупку и разработку крупномасштабных солнечных проектов с частным финансированием. Она включает пакет из технического содействия, стандартизированных документов и предварительно одобренного финансирования организациями ВБ.

Сейчас программа поддерживает разработку более 1,5 гигаватт солнечной энергии в Замбии, Сенегале, Эфиопии и Мадагаскаре.

Как отмечает пресс-служба ВБ, Узбекистан рассчитывает довести выработку солнечной энергии до 1 гигаватта, в связи с чем, в процессе проведения торгов на первоначальные 100 мегаватт, было принято решение использовать подход программы Scaling Solar.

В мае 2018 года правительство Узбекистана подписало соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в ВБ, по структурированию проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по привлечению частного инвестора для финансирования, строительства и эксплуатации фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт в Навоийской области. Затем Узбекистан опубликовал запрос на подачу предложений от предварительно квалифицированных претендентов, используя программу Scaling Solar.

По словам генерального директора IFC Филипа Ле Уеру, Scaling Solar успешно привлекла частные инвестиции на рынке возобновляемых источников энергии в странах Африки к югу от Сахары. «Ее комплексный и стандартизированный подход представляет собой огромный потенциал для Узбекистана и других рынков», — отметил он.

Энергетика Узбекистана сильно зависит от природного газа, на который приходится 82% выработки электроэнергии в стране, говорится в сообщении. Правительство стремится развивать сектор возобновляемой энергии, чтобы диверсифицировать энергетический баланс страны и привлечь частные инвестиции.

«Развитие возобновляемой энергетики в Узбекистане имеет решающее значение для диверсификации нашего энергоснабжения, — цитирует пресс-служба ВБ министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова. — Мы рассчитываем на сотрудничество с разработчиками из частного сектора, участвующими в программе Scaling Solar, с целью быстрой разработки наших ресурсов солнечной энергии при низких затратах».

По данным ВБ, 11 компаний уже прошли предварительную квалификацию и приглашены для предоставления своих предложений для фотоэлектростанции в Навоийской области. Результаты ожидаются к 3 кварталу нынешнего года. Проект реализуется при поддержке Министерства финансов Австрии и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям.