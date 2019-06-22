РИА Новости — Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об обеспечении национальной безопасности в связи с обстановкой в соседней Грузии, согласно которому с 8 июля российским авиаперевозчикам запрещены полеты с российской территории на грузинскую.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать туда туристические путевки из России, а правительство обязано обеспечить возвращение на родину временно находящихся в Грузии российских граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК объяснил решение Владимира Путина как вынужденную рестрикцию, цель которой заключается в обеспечении безопасности россиян.

Условием отмены запрета будет нормализация ситуации в стране, заявил он: «Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан».

В четверг в Тбилиси прошли акции протеста, митингующие были недовольны тем, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии и обратился к собравшимся на русском языке.