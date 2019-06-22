Ценовая преференция для членов ассоциации «Узэлтехсаноат» вводится, чтобы развивать местные компании и обеспечить их покупателями. Об этом заявил заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов на брифинге в минувшую среду.

Напомним, что сроком до 1 января 2022 года предприятия, входящие в состав ассоциации «Узэлтехсаноат», освобождены от уплаты таможенных пошлин за импорт сырья, материалов, комплектующих и оборудования, не производимые в Узбекистане. Кроме того, с 1 июля при госзакупках электротехнической и электробытовой продукции, в том числе стратегическими субъектами, по отношению к местным производителям применяется ценовая преференция до 20%.

Кроме того, в тендерной документации по строительству объектов на условиях «под ключ» или реконструкции за счет средств госбюджета предусматривается закупка подрядчиком отечественной электротехнической и электробытовой продукции, а также поддержка в покрытии кредита и некоторых расходов.





«Пошлины — это инструмент, все мы это должны понимать. „Узэлтехсаноат“ мы тоже дали освобождение по пошлинам при импорте. Мы не вводили на какую-то другую продукцию, мы ввели для нас, но там мы дали ценовую преференцию. Это хорошо или плохо? В любой стране это есть. Это говорит о том, что если я хочу кого-то развивать внутри [страны], я должен дать ему возможность у него купить», — сказал Дильшод Султанов.

Замминистра финансов привел в пример США, Европу и соседние страны, где также предоставляются субсидии для местного бизнеса.

«То есть это делается для того, чтобы я смог зайти на ваш рынок. Если вы спросите у больших экспертов, они скажут, [что] рынок Узбекистана для крупной корпорации — это ничего. То есть они могут так демпинговать, что наше производство просто встанет», — считает он.

Например, четыре российских ликероводочных завода могут искусственно занизить цены при вхождение на рынок Узбекистана, ликероводочный завод в Ташкенте не сможет выстоять. Поэтому вводятся специальные таможенные барьеры, объяснил он.

Практика ценовой преференции до 20% впервые была применена для ассоциации «Узэлтехсаноат». По его словам, сейчас готовится новая редакция закона о государственных закупках, которая учтет новые изменения.

«Эта [практика] будет касаться именно госпредприятий, которые будут участвовать [в госзакупках]. Если появляется некая иностранная компания, которая захочет поставить [продукцию] на 20% дешевле, чем-то, что производится у нас, это конкурентные цены, то я вправе отдать предпочтение этой компании. Там опять-таки будет фактор качества, сроки службы, сроки оплаты, сроки доставки», — заявил замглавы Минфина.

Замминистра финансов также отметил, что число индивидуальных льгот, выдаваемых отдельным компаниям, сокращается.

«Что касается индивидуальных льгот. Если вы обратили внимание, их было года два назад очень много. Год назад они сократились. Сейчас эти льготы выходят без НДС, то есть мы говорим, НДС — это нейтральный налог. Мы стараемся не вносить предложения, чтобы дали льготы по НДС», — отметил он.

Но все же поддержка иностранных инвесторов необходима:

«Бывают такие случаи, когда мы предлагаем какой-то определенный набор инструментов. В другой стране говорят: пока ты не освоишь свои инвестиции, ты ничего не будешь платить. Инвестора интересуют две вещи: прибыль и срок, когда он эту прибыль может получить. Люди, которые жили за границей, они это прекрасно понимают. Ему неважно, как считают НДС, какая ставка НДС, ему важно, какая прибыль у него будет, сколько с этой прибыли он будет платить налогов, и как он может прибыль вытащить из этой страны. Есть ли конвертация, есть ли защита частной собственности. Все остальное его редко интересует», — утверждает Дильшод Султанов.

Замглавы Министерства финансов заявил, что сейчас наблюдается первый шаг по упорядочению льгот.

«Мы начали упорядочивать с НДС, который является цепочкой. Потом… мы предлагаем, например, [отменить право предоставлять льготы по налогам на землю и имущество] местным органам власти. Они сегодня их так и так не дают. Зачем, кому, почему, это непрозрачно, неэффективно. А в других странах это, оказывается, проще. Они говорят: хочешь льготу? да, ты платежоспособный, но ты в тяжелом финансовом положении. Вот тебе льгота, но она будет платная. То есть ты за нее будешь платить. И это нормально», — сказал он.

Дильшод Султанов также отметил, что одновременно рассматривается вопрос ответственности органов власти за неправомерное списание и взыскание денег налогоплательщиков.

«Забрали [деньги налогоплательщиков] неправомерно, мы должны заплатить. И мы тоже [такой порядок] примем. Это аналогично», — сообщил он.





Заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев, комментируя предоставление льгот ликероводочному заводу в Ташкенте, заявил, что это не социально значимый проект, чтобы предоставлялись какие-либо налоговые послабления.

«У нас привыкли к одной вещи. Думают, что если в каком-то постановлении дали льготы, то им тоже нужно дать. У нас тоже много претензий. У нас приоритет — не давать индивидуальные льготы. Правильно, это сложно [их] обучить и для нас, и для Министерства экономики, и ГНК. Сложности с обучением тех министерств и ведомств, которые выносят такие проекты документов. Но думаю, что мы справимся с этим, потому что для устойчивого развития нужно создать для всех равные условия», — подчеркнул замглавы ГНК.

Ранее в ГНК сообщили, что снижение налога на добавленную стоимость можно обсуждать после создания необходимой инфраструктуры для предпринимателей и упорядочения внутренних механизмов расчета НДС.