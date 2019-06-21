«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты завтраков, которыми с утра можно порадовать семью.

Яйца Бенедикт

Яйца Бенедикт — популярное ресторанное блюдо на завтрак, которое можно приготовить и дома. В этом видеорецпте раскрывается секрет быстрого приготовления яиц-пашот и настоящего голландского соуса.

Пончики на сгущенном молоке

Эти пончики готовятся абсолютно несложно, а получаются нежными и вкусными. Могут стать отличным вариантом вкусного завтрака или лакомства к чаю. В видеорецепте показаны все этапы приготовления пончиков на сгущенке,что позволит справиться с процессом даже начинающим хозяйкам.

Диетические хачапури по-аджарски





Этот рецепт хачапури понравится тем, кто любит выпечку, но следит за фигурой. Сам процесс приготовления простой и быстрый, поэтому такие хачапури вполне можно приготовить и на завтрак.

Паштет из тунца с помидором и зеленью





Консервированный тунец — отличный продукт для приготовления паштетов в домашних условиях. Паштет из тунца с помидором станет вкусным и правильным завтраком для всей семьи.

Блинчики на кефире





Универсальный рецепт блинчиков на кефире, который под силу и опытным кулинарам, и начинающим хозяйкам.

Розовые (свекольные) булочки





Розовые булочки по этому рецепту полностью приготовлены из натуральных ингредиентов. Из таких булочек получаются красивые бургеры или сэндвичи на завтрак.

Творожно-кабачковые оладьи





Оригинальная летняя версия творожных оладушек из кабачков — полезно и очень вкусно. Эти оладушки оценят любители несладких сырников.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Чат в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15

Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15