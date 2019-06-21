Хокимы, министры и другие руководители, совершающие поездки за рубеж, должны использовать каждую минуту с пользой, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената в пятницу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Президент отметил, что раньше у руководителей не было возможности покидать страну, а теперь это разрешено. «Дорога открыта, езжайте, куда желаете», — сказал он.

По словам Шавката Мирзиёева, в течение двух лет он ничего не говорил ни хокимам, ни другим чиновникам, выезжающим в другие страны, понимая, что пока пользы может быть немного, но они «будут учиться общаться с другими руководителями, видеть их достижения, будут стараться достойно им соответствовать».

Во время переговоров в других странах было понятно, что «многие ждут Узбекистан, ждут партнерства, предложений», отметил президент.

Он признал, что Узбекистан отстал в развитии, потому что в свое время не создал нормальную транспортную инфраструктуру, связанную с другими странами. Он обсуждал этот вопрос в том числе с премьер-министром Пакистана:

«20 лет назад Узбекистан должен был решать эти вопросы. Сейчас бы соседи с нами иначе говорили о тарифах. Сделали бы скидку не 50%, а 70%», — подчеркнул глава государства.

Отныне чиновники не должны ездить за рубеж как туристы, заявил Шавкат Мирзиёев. Он рассказал, что сам во время зарубежных поездок стремится использовать с пользой каждый момент, найти новые решения и предложения, и все руководители должны поступать так же.