Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу, назвал главную ошибку страны за последние два десятилетия, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

"Наша главная ошибка за последние 20 лет — мы осознанно пытались сделать людей бессознательными. Раньше нужно было молчать и хлопать. Сейчас мне это не нужно", — сказал глава государства.

Такое заявление руководитель страны сделал, говоря о слабом уровне контроля парламента над исполнительной властью. Во время своего выступления президент обратил внимание на вопросы повышения активности сенаторов в разработке законов с учетом национальных и региональных интересов, осуществления действенного парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти, налаживания практического взаимодействия с местными кенгашами народных депутатов и усиления деятельности Сената на международном направлении.

«Не думайте о себе, думайте о народе. Даже если это прозвучит грубо, о вас мы (правительство — ред.) подумаем. Все спят — это ваша самая большая оценка. Вам нужно проснуться!» — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что члены парламента должны быть примером, которым люди восхищаются.

«Говоря о Сенате, мы в первую очередь подразумеваем большую силу, которая на практике воплощает политический, правовой и культурный уровень национального парламента, является настоящим выразителем и защитником народных интересов. Сенатор — представитель народа, удостоенный его высокого доверия. Все мы несем ответственность перед нашим обществом», — отметил он.

Президент заявил, что сенаторам и депутатам нужно «оставить галстуки и значки в офисе и спуститься вниз».

«Сделайте по одному образцовому району. Пусть будет так, что после парламентского контроля появился образцовый район. Вам может показаться это невозможным, но это возможно. Нужно просто взяться за это и сделать», — сказал Шавкат Мирзиёев.