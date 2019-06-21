Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании одобрил закон «О туризме» в новой редакции, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Предыдущая версия датируется 1999 годом и насчитывает 22 статьи. В новом законе статей 44.

Документ определяет основные направления государственной политики в сфере туризма. Среди них — создание условий для инвестиций в туристическую индустрию и для активизации внутреннего туризма, развитие государственно-частного партнерства, установление налоговых и таможенных льгот, поддержка и поощрение внедрения инноваций и ИКТ, стимулирование развития туристических зон и туристических кластеров.

Право осуществления туристической деятельности получают туристические операторы, туристические агентства, экскурсионные организации, туристические фирмы только на основе лицензии.

В законе появились нормы о туристских зонах и кластерах, сертификации экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников, туристском информационном центре, едином реестре в сфере туризма, формировании и продвижении туристского продукта, стандартизация в сфере туризма, национальном туристском бренде Узбекистана и другие.

Документом закрепляется, что туризм исходя из специфики организуемого тура, тематики, продолжительности, способов передвижения и других характеристик тура может подразделяться на культурно-исторический, паломнический, экологический, познавательный, этнографический, гастрономический, деловой, социальный, спортивный, медицинский, молодежный, агротуризм и иные виды туризма.