Детский музыкальный театр-студия «Томоша» в течение 30 лет своего творчества воспитал несколько поколений молодых талантов. «Томоша» считается единственным детским молодежным театром в Средней Азии, охватывающим детей от 4 до 14 лет.

Театр был лауреатом международных фестивалей в Китае, Франции, Германии, Индии, Голландии и Корее. Также «Томоша» была удостоена гран-при престижного фестиваля «Открытая Европа».





В период своей деятельности театр-студия «Томоша» участвовал в праздничных мероприятиях государственного уровня. Многие поколения детишек Узбекистана получили эстетическое воспитание. Не зря говорят, что «Театр — лекарь души человека».

На основании плана мероприятий, по инициативе президента направленных на развитие театрального творчества, организован «Клуб дружбы» между детским театром «Томоша» и главным спонсором АК «Алокабанк». Благодаря реставрации части здания открытие театра состоялось 1 июня — в Международный день защиты детей.

Стараниями «Алокабанка» были созданы комфортные условия для деятельности единственного в своем роде детского театра-студии «Томоша». Здание театра включает в себя зрительный зал на 377 мест, удобные комнаты для репетиций, светлое, просторное и подходящее для разнообразных выставок и мероприятий фойе.





Личность формируется с детства. Даже формирование одной яркой личности является уверенным шагом вперед на пути к процветанию Узбекистана. «Томоша» доверяет своим талантам и гордится ими, так как искусство учит добру. Обязанность театра заключается в том, чтобы подарить детям чудесный мир открытий.





Открытие детского музыкального театра «Томоша» не только стало подарком для детей республики, но и вдохновило коллектив, самоотверженно трудящийся в течение 30 лет, на покорение новых высот искусства.

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