День за днем температура воздуха в Узбекистане повышается, и люди начинают искать выгодные предложения для покупки кондиционера.

Крупная сеть магазинов техники Texnomart предлагает приобрести кондиционеры без предоплаты. Нужно просто предоставить паспорт и оформить кредит на кондиционер.

Цены начинаются от 271 тысячи сумов в месяц сроком на один год.





Также на сайте Texnomart можно заказать кондиционер, не выходя из дома. Умный калькулятор поможет подобрать нужную модель.





Для этого достаточно ввести данные помещения и сайт сам предложит подходящие варианты.

Доставка осуществляется бесплатно.

Для оформления рассрочки в Ташкенте требуется только паспорт. В региональных филиалах может потребоваться справка с места работы.

Справки по телефону: (+998) 78−129−20−00

Интернет-магазин: texnomart.uz

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