День за днем температура воздуха в Узбекистане повышается, и люди начинают искать выгодные предложения для покупки кондиционера.
Крупная сеть магазинов техники Texnomart предлагает приобрести кондиционеры без предоплаты. Нужно просто предоставить паспорт и оформить кредит на кондиционер.
Цены начинаются от 271 тысячи сумов в месяц сроком на один год.
Также на сайте Texnomart можно заказать кондиционер, не выходя из дома. Умный калькулятор поможет подобрать нужную модель.
Для этого достаточно ввести данные помещения и сайт сам предложит подходящие варианты.
Доставка осуществляется бесплатно.
Для оформления рассрочки в Ташкенте требуется только паспорт. В региональных филиалах может потребоваться справка с места работы.
Справки по телефону: (+998) 78−129−20−00
Интернет-магазин: texnomart.uz
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