Parkent Plaza — новый жилой комплекс, построенный с учетом современных требований к архитектуре и экологии. В его составе есть два дома: квартиры в первом уже полностью распроданы, а во втором еще продаются.

Чтобы наглядно продемонстрировать возможные варианты квартир и их преимущества, компания-застройщик First Development Group приглашает всех желающих в свои шоурумы в ЖК Parkent Plaza.

Что такое шоурумы

Покупая квартиру по картинке, лишь немногие могут понять, что они получат в итоге. В таких случаях шоурумы дают представление о будущем.

На данный момент это три полностью отремонтированные и обустроенные квартиры на втором этаже ЖК Parkent Plaza. Гостям предлагается вживую увидеть то, как можно использовать пространство и насколько удобно там будет жить. Тем более, что свободная планировка позволяет новоселу воплотить любые идеи, связанные с интерьером. Одна квартира представлена в неоклассическом стиле, две другие — в современном.

Рядом с гостями постоянно будет консультант, который расскажет обо всех особенностях жилища, раскроет нюансы и ответит на любые возникающие вопросы.

Помимо этого, шоурумы дают возможность ознакомиться с товарами партнеров компании: мебелью, дверями и сантехникой высокого качества. Приобретая квартиру в Parkent Plaza, покупатель получит скидку от 10% до 20% на продукцию каждого из них.

Бренды, представленные в шоурумах

Наружные железные двери, которые идут в комплекте к каждой квартире, предоставлены российской компанией «Бульдорс». Главные преимущества этих дверей: качество, надежность, комфорт и безопасность, которые достигнуты благодаря современным итальянским технологиям и качественному российскому сырью.





Внутренние двери в шоурумах предоставлены российской компанией Profil Doors, которую в Узбекистане представляет официальный дилер Door&More exclusive. Profil Doors работает на российском рынке с 2002 года, а с 2018 года через партнеров присутствует в Узбекистане. На выбор предоставляется 194 модели дверей в 44 вариантах отделки.





Мебель современного стиля предоставил производитель из Узбекистана Territory Tree. У них можно выбрать все, что угодно и на любой вкус. Также в шоуруме есть мебель в неоклассическом стиле от компании Keng Makon — местной фабрики, которая уже успела получить международное признание на международном форуме в Лондоне.





А сантехника — души и смесители — предоставлена Hansgrohe, крупным международным производителем, который почти 120 лет задает стандарты на рынке. Сейчас Hansgrohe создает эргономичные и стильные предметы, делая большой упор на экологичность, снижение потребления воды и легкую эксплуатацию.

Кроме того, на этапе строительства были использованы металл и арматура от МКМ, фасадные окна Imzo, кабели Uzkabel, трубы и фитинги от Vera, опалубка, строительные леса, фанера и оснастка от Peri.

Так что квартиры, представленные шоурумами, результат кропотливой работы еще на этапе конструкции, сочетание качественных материалов и профессиональный надзор.

Покупая новую квартиру, можно сразу заказать ремонт и выбрать материалы представленных производителей. Таким образом покупатель сэкономит время и деньги.





Как найти шоурум ЖК Parkent Plaza

Посетить шоурумы можно по будням в любое удобное время. Для этого нужно позвонить и договориться о встрече. Консультанты First Development Group проведут для посетителей персональную экскурсию, попутно отвечая на любые вопросы и наглядно демонстрируя все преимущества Parkent Plaza.

Подобные шоурумы появятся во всех проектах First Development Group.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, дом 180

Телефоны: (+998) 97−342−67−76, (+998) 97−748−52−25

Расположение шоурумов в ЖК Parkent Plaza доступно на карте.

Сайт: fdg.uz

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