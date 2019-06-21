В Главном управлении внутренних дел Ташкента назначен новый заместитель начальника, одновременно являющийся начальником Управления по обеспечению безопасного туризма ГУВД. Им стал полковник Рустам Амирович Сайфулов, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Заместителем начальника ГУВД Ташкентской области и начальником Управления по обеспечению безопасного туризма стал подполковник Джамшид Бахтиёрович Закиров.

Заместителем начальника УВД Сурхандаринской области и начальником Управления по обеспечению безопасного туризма назначен подполковник Фаррух Саламович Таиров.

Кроме того, назначены первый заместитель начальника УВД Ферганской области — подполковник Ахроржон Халимжонович Адхамов и заместитель начальника УВД Навоийской области по охране общественного порядка — подполковник Уткир Каримович Бадалов.