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22-23 июня
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
15 лучших событий этих выходных в столице.
Три кинопремьеры, КВН, Ташкент Урбания 2019, Международный день йоги и другие интересные мероприятия.
"История игрушек 4"
Мультфильм, фэнтези, комедия
«Берлин, я люблю тебя»
Драма, мелодрама
«Битва за землю»
Фантастика, триллер
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КВН. 1/4 финала
Выходные на Бродвее
День рождения Nika Sport в Экопарке
Международный день йоги в Yoshlik
Акция «Йога-лето в Экопарке»
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Ташкент Урбания 2019
Премьера оперы «Риголетто»
Спектакль "Сергей Есенин. Небесный барабанщик"
Аквапарки и бассейны Ташкента
Мастер-класс "Изготовление слайма" в Parus'e
Творческие мастер-классы в Next'e
Чемпионат по сборке 3D-пазлов
Познавательная программа в Argamak Sher
9 мест, где нужно попробовать мороженое
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