Комитет женщин Узбекистана прокомментировал информацию о задержании пяти женщин сотрудниками Национальной гвардии в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента 20 мая.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилось сообщение об аресте четверых из них — Гульбахор Тошматовой, Малики Хаитовой, Мухаббат Акбаровой и Гульбахор Каримбековой — якобы при попытке попасть на прием к председателю Комитета женщин Танзиле Нарбаевой.

В пресс-службе Национальной гвардии «Газете.uz» сообщили, что женщины собрались в 8:45 на проспекте Мустакиллик напротив здания комитета, зная, что по этому маршруту проедет кортеж главы государства. Они намеревались остановить движущийся кортеж и обратиться к президенту Шавкату Мирзиёеву.

Военнослужащие объяснили женщинам, что скопление граждан в этом направлении не допускается, и разъяснили, в каком порядке и куда можно обратиться с интересующими их вопросами. Затем гвардейцы попросили женщин соблюдать общественный порядок, но они отказались и стали оскорблять военнослужащих, сообщили в Нацгвардии.

После инцидента сотрудники Министерства внутренних дел провели дознание. По результатам поверки административным судом Мирзо-Улугбекского района в отношении «лиц, выдающих себя за потерпевших», были применены административные санкции, отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Сами женщины в интервью «Озодлик» сообщили, что сидели недалеко от здания комитета и ждали встречи с сотрудниками организации. К ним подошли военнослужащие Национальной гвардии и сказали, что им «нельзя сидеть в этом месте», после чего их увезли в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района.

Гульбахор Тошматова, по данным «Озодлик», решила обратиться в Комитет женщин из-за увольнения с должности директора одной из столичных школ. Мухаббат Акбарова пытается взыскать долг с бывшего прокурора Ахангарана Шавката Рахматуллаева, недавно она получила письмо из Бюро принудительного исполнения Янгиюльского района, в котором говорится, что за бывшим прокурором никакого имущества не числится. Малика Хаитова жалуется на суды в затягивании процесса по имущественному спору с бывшим мужем. Гульбахор Каримбекова утверждает, что ее супруг незаконно подвергся уголовному преследованию после ДТП.

В Комитете женщин сообщили, что женщины были приглашены после происшедшего, и ними была проведена беседа касательно их проблем. «Поскольку их проблемы относятся к компетенции правоохранительных органов, на сегодняшний день они рассматриваются в установленном порядке. Проблемы двух женщин уже нашли свое положительное решение», — отметили в комитете.

В организации напомнили, что прием граждан проводится ежедневно, а председатель комитета Танзила Нарбаева лично принимает женщин по четвергам с утра до вечера (исключая дни нахождения в командировке). В пресс-службе комитета «Газете.uz» уточнили, что 20 мая на прием пришли 18 женщин.