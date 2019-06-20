Первая версия Стратегии имплементации пяти инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева представлена на общественное обсуждение, сообщила заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева на своей Facebook-странице.

Среди вызовов, на которые предстоит ответить стратегии, перечислены разрозненность культурной организации общества, диспропорция инфраструктурного обеспечения по регионам, неразвитость системы ранней поддержки одаренных детей и кадровый дефицит.

«Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого, материально-технического, научно-методического и кадрового обеспечения сдерживают исполнение инициатив, не позволяют достичь адекватного уровня проникновения обозначенных приоритетов в общественное устройство страны», — говорится в стратегии.

Целью стратегии определено создание условий, обеспечивающих возможность для граждан «воспитываться как всесторонне развитые личности». Принципами стратегии названы равноправие, прозрачность, всеобщность, открытость и эффективность.

Основными направлениями развития в стратегии обозначены: комплексная работа по выявлению талантливых детей и представителей молодежи, повышение спортивной и компьютерной грамотности, преодоления неравенства и стереотипов в отношении женщин, усиление их роли в обществе, создание и поддержка молодежных движений.

Саида Мирзиёева сообщила, что для координации реализации программы по пяти инициативам президента создан Офис управления программами, который и разработал стратегию. Она также призвала представителей молодежных и общественных организаций, молодых лидеров и активных граждан принять участие в работе по реализации пяти инициатив.