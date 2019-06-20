Делегация Узбекистана во главе с председателем Верховного суда Казимджаном Камиловым приняла участие в работе совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось 18 июня в Сочи, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы высшего судебного органа Азиз Абидов.

В мероприятии, прошедшем под председательством России, приняли участие делегации верховных судов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистана.

В ходе совещания рассмотрены вопросы активизации сотрудничества по обеспечению верховенства закона, прав и законных интересов граждан, а также по обмену опытом в этом направлении.

В частности, подробно обсуждены вопросы сокращения сроков и количества нерассмотренных дел на разных уровнях судебной системы, механизмы досудебного урегулирования и применение примирительных процедур для разрешения споров.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся применения судами национальных и международных правовых актов по защите семейных прав ребёнка, в том числе связанных с защитой имущественных прав детей.

Вместе с тем делегаты затронули вопрос о пересмотре судебных решений и приговоров по уголовным делам, вступивших в законную силу.

Участники совещания также обсудили проблемы и перспективы развития административного судопроизводства, а также меры по усилению судебной власти.

Как отмечалось, одним из главных направлений сотрудничества государств-членов ШОС является обеспечение принципа верховенства права. Стороны выразили заинтересованность в более активном взаимодействии и улучшении взаимопонимания в рамках защиты прав человека.

Стороны также договорились о регулярном обмене информацией об опыте работы в сфере судебно-правовой деятельности в формате взаимных конференций и визитов.

По итогам совещания подписано совместное заявление. В рамках совещания председатель Верховного суда Узбекистана Казимджан Камилов провел встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.