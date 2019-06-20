Компания «Узбекистон темир йуллари» внесла изменения в проект строительства ликеро-водочного завода в Ташкенте. Строительство было запланировано в 2017—2020 годах постановлением президента от сентября 2017 года.

В рамках проекта было создано совместное предприятие Premium Uzbekistan по розливу ликеро-водочной продукции высшего качества из спирта класса «Люкс» с использованием передовых технологий последнего поколения.

Первоначальный уставной капитал СП составил 150 тысяч долларов. Из них долю в 51% получила российская компания «Селена», основным видом деятельности которой является управление финансово-промышленными группами, «Узбекистон темир йуллари» — 49%.

До января 2021 года Premium Uzbekistan, генеральные проектные и подрядные, субподрядные организации освобождены от НДС, обязательных отчислений и сборов, налога на прибыль, платы за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных средств по дорогам общего пользования, а также государственных сборов, пошлин и платежей при лицензировании и сертификации в уполномоченных органах, а также таможенных платежей (кроме таможенных сборов)

В рамках проектов имущество, передаваемое на безвозмездной основе между «Узбекистон темир йуллари» и его структурными подразделениями — участниками проектов, не является объектом налогообложения по НДС и налогу на прибыль.

31 мая «Узбекистон темир йуллари» опубликовала проект постановления президента, в котором местом строительства завода был указан дом 23/35 на ул. Фаргона йули,в Яшнабадском районе. На этой территории находится военное строительное управление Министерства обороны, а также частная компания Basco Building Group и предприятие Vetteria.

Документом также предусматривалась регистрация фирменных наименований Premium Uzbekistan, Premium O’zbekiston, «Премиум Узбекистан», «Премиум Ўзбекистон» на СП Premium Uzbekistan для их бессрочного использования при выпуске продукции.

Кроме того, «Узбекистон темир йуллари» предлагала освободить компанию до 1 января 2024 года от уплаты всех видов налогов и единого социального платежа. Данное предложение вызвало критику общественности.

В новом проекте документа, опубликованном для обсуждения 17 июня, абзац о льготах изменен. Теперь предлагается освободить до 1 января 2023 года Premium Uzbekistan только от уплаты налога на имущество юридических лиц и сбора на развитие физкультуры и спорта. Также удален абзац про освобождение от таможенных платежей за ввозимые спецтехнику и спецавтотранспорт, оборудование и запасные части к ним и многое другое.

Более того, генеральной подрядной организацией по строительству завода выбрана строительная компания «Альфа-строй».

Согласно реестру предпринимателей на Едином портале интерактивных госуслуг, доля «Узбекистон темир йуллари» сократилась до 0,92%, у «Селены» сейчас — 99,08%.

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В железнодорожной компании «Газете.uz» отметили, что цифры могут меняться, если одна из сторон будет проводить дополнительное инвестирование в проект, но в настоящее время реальные цифры указаны в постановлении президента (49% и 51%).