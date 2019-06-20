Делегация Узбекистана 17−19 июня приняла участие в заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с Беларусью. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сферах сельского хозяйства, животноводства, текстильной, фармацевтической промышленности, в области науки и техники, образования, туризма и культуры, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник заявил, что правительство республики заинтересовано в промышленной кооперации с Узбекистаном и предлагает реализовать масштабные проекты по производству техники. По его мнению, прорывными могут стать проекты по автоматизации газотранспортной и газораспределительной сетей Узбекистана с участием белорусских предприятий, пишет агентство «Белта».

"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств, — отметил Владимир Дворник. — Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабные проекты по созданию производств грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Минский автомобильный завод готов принять участие в создании таких производств с высокой степенью локализации". Перспективы для взаимодействия есть также в фармацевтической отрасли и легкой промышленности.

По данным агентства, в сфере сельского хозяйства достигнуты договоренности по созданию молочно-товарных комплексов в Узбекистане за счет средств узбекской стороны с привлечением белорусских проектных и строительных организаций, комплектацией оборудованием. По проекту предприятия «Здравушка Ташкент», созданного в апреле, планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на 1000 голов.

Беларусь также заинтересована в качественной узбекской продукции, в первую очередь — это свежие и переработанные фрукты и овощи, орехи, хлопковое волокно и медная проволока.

По итогам встречи подписан итоговый протокол заседания. В ходе визита узбекская делегация также провела отдельные встречи с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Евдоченко, на которых рассматривались актуальные аспекты межгосударственных отношений. В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.