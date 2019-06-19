Снижение налога на добавленную стоимость можно обсуждать после создания необходимой инфраструктуры для предпринимателей и упорядочения внутренних механизмов расчета налога на добавленную стоимость. Об этом заявил заместитель председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Мубин Мирзаев, выступая в среду на брифинге Министерства финансов, посвященном проекту указа «О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот».

Согласно проекту документа, с 1 августа планируется расширить список плательщиков НДС, а с 1 октября — отменить ряд льгот по НДС. По словам Мубина Мирзаев, отмена льгот по НДС проходит не очень легко.

«Мы всесторонне изучаем, какое будет влияние на население, предприятия… Завтра, во время проведения реформ, наше население не должно понести ущерб. С этой точки зрения мы [пытаемся] соблюсти баланс. Во-первых, поддержка предпринимателей, создание рабочих мест, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции не только на внутреннем рынке, но и на внешнем», — сказал Мубин Мирзаев.

Замглавы ГНК отметил, что льготы пока остаются в фармацевтической отрасли и в сфере жилищного строительства, учитывая их социальную значимость.

«Мы пока оставили льготы [в фармацевтической отрасли] от начала (производства) до конца (реализации). Вместе с тем мы также пока до 1 января 2020 года оставили льготы в сфере жилищного строительства. Потому что многие годы для населения не строились дома. Очень большая потребность в жилье — и среди малообеспеченных, и среди людей со средним достатком. Поэтому мы просчитываем разные варианты. Если отменить льготы, то нужно повысить доходы населения, [улучшить условия] ипотеки, создать механизм, покрывающий [издержки]», — заявил он.





Мубин Мирзаев сказал, что до отмены льгот прорабатываются варианты покрытия издержек из бюджета. «Во сколько это обойдется бюджету? Лучше дать льготы или деньги? Когда мы общались с Лаффером (американский экономист Артур Лаффер, известный открытием закономерности влияния налоговых ставок на налоговые поступления — ред.), он сказал, что льготы — худшая вещь, вместо них лучше дать деньги — это прозрачнее», — отметил зампредседателя ГНК.

При этом за новым механизмом не должно быть коррупционных элементов. «Если другие люди будут получать предназначенные для малоимущих дома, то этому перестанут верить. Это очень сложный вопрос. Льготы дать легче, чем деньги. Но эффект от льгот меньше, чем от денег», — подчеркнул он.

Замглавы ГНК прокомментировал свои недавние слова касательно эффективной ставки налога на добавленную стоимость, которая составляет всего 11,5%, тогда как при ставке НДС в 20% она должна быть минимум 18% с учетом социальных льгот. Он указал на споры о том, что нужно сделать в первую очередь: убрать льготы, создать цепочку НДС и снизить ставку или же сначала снизить ставку НДС, а после выстраивать цепочку.

Мубин Мирзаев отметил накопившиеся за долгие годы проблемы, для решения которых требуются деньги.

«У нас накопилось много проблем. Нужно отремонтировать дороги, так как у предпринимателей большие расходы на транспорт. Не большой налог, а транспортные расходы. [Есть] вопросы инфраструктуры — мы должны обеспечить водо-, газо- и электроснабжение. Если этого нет, то не будет пользы от снижения налогов для предпринимателей. Чтобы выполнить [эти задачи], в бюджете должны быть деньги. Давайте обеспечим устойчивость бюджета. Если не будет баланса бюджета, будет дефицит, то в любом случае вырастут цены, доходы людей упадут, реальные доходы не вырастут», — считает он.

Ожидается, что при отмене льгот эффективность ставки НДС может вырасти до 14−15%: «Эффект от того, что мы оставим текущую ставку, будет больше, чем если мы ее снизим. Главное — это возврат НДС. Если мы сделаем это по мировым стандартам, то на любого инвестора эти 20% НДС никак не повлияют. Если он уплатил излишнюю сумму и в экспорте, и в импорте, нужно своевременно получить возврат НДС».

Замглавы ГНК отметил планы по немедленному возврату НДС при импорте оборудования, а также в случаях превышения суммы налога. В действующем Налоговом кодексе в некоторых случаях это может занимать 12 или 36 календарных месяцев.

«О ставке НДС можно говорить после того, как [удастся] упорядочить и привести внутренние механизмы, расчеты в соответствие с мировыми стандартами. Многие смотрят только на ставку, хотя много внутренних проблем: как считают НДС, как берут его в зачет, что берется в зачет, а что нет. Мы видим, что предприниматели сталкиваются с некоторыми проблемами при сдаче отчета. Если мы упростим порядок, то проблем не будет», — подчеркнул Мубин Мирзаев.

Заместитель председателя ГНК признал наличие проблем в налоговом администрировании.

«Можно сказать, что на протяжении многих лет администрирования не было. Я могу признать это. Мы — налоговые органы и налогоплательщики — стали бездельниками. Брали оборот, высчитывали 4% и все. Как заполнять документы, как оприходовать товар, расходы, заполнять счет-фактуру — все забыли. Самое сложное сейчас — это правильное документирование, ведение счета и оприходование товаров. Обычный налогоплательщик отправляет нам электронную счет-фактуру, мы принимаем, но он никогда не видел его изнутри. Во время изучения мы видим очень много проблем: неправильное заполнение, сокрытие налоговой базы и другие. У нас почти 400 тысяч налогоплательщиков, анализ каждого из них, а также повышение квалификации сотрудников — сложная задача», — заявил он.

По его словам, при содействии Всемирного фонда и Международного валютного фонда повышение квалификации прошли 50 сотрудников налоговых органов.





Первый заместитель начальника Департамента налогово-таможенной политики и прогнозирования доходов при Минфине Эркин Гадоев сообщил, что отмена льгот по НДС позволит устранить разрыв в цепочке уплаты налога на добавленную стоимость.

«[Указ] исключит случаи, когда до конечного потребителя [доходит] товар с дважды начисленным НДС», — сказал он.

Говоря о снижение ставки НДС, Эркин Гадоев отметил, что в этом вопросе нужно исходить с точки зрения отечественных производителей.

«Это требует анализа. Если снизить НДС, это не будет означать, что цены сразу снизятся. Потому что у нас все еще много товаров народного потребления, которые импортируются. Если снизить НДС, то импортируемые товары из-за границы могут поставить местных производителей в тяжелое положение. Поспешное решение может привести к тяжелым последствиям», — заявил он.

Представитель Минфина также признал, что льготы — не самый подходящий инструмент в сфере жилищного строительства. «Не нужно давать льготы всем для покупки жилья, дома нужно давать только нуждающимся. Вместо льгот — денежные средства», — отметил Эркин Гадоев.