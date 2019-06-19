Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов сообщил об увеличении количества жалоб на показ негосударственными телеканалами зарубежных телесериалов, преимущественно снятых в Турции.

Согласно поступающим в агентство обращениям, их «содержание и смысл… не соответствуют национальным обычаям и традициям, а также духовно-нравственным ценностям узбекского народа», написал он в Facebook.

Только за первые пять месяцев этого года количество обращений составило 95, что в более чем в пять раз больше, чем за весь прошлый год (17).

Кроме того, Комил Алламжонов указал на рост количества телепередач на негосударственных каналах, в которых разыгрываются денежные и иные призы, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг.

«Прослеживается систематическое нарушение требований лицензионного соглашения, о чем свидетельствует анализ сетки вещания данных телеканалов», — отметил он.

Выразив обеспокоенность этими фактами, Комил Алламжонов призвал субъекты информационного рынка Узбекистана «строго соблюдать требования действующего законодательства».

«Агентство готово оказывать всестороннюю поддержку всем средствам массовой информации, как государственным, так и негосударственным, осуществляющим деятельность на территории республики в рамках закона», — подчеркнул он.