Университетский бульвар в Самарканде ожидает не реконструкция, а благоустройство, никаких кардинальных изменений не ожидается, планируется лишь облагородить сквер, заявил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов на пресс-конференции во вторник. Об этом сообщил сайт STV.

Напомним, планом по реконструкции Университетского бульвара поделился 12 июня хокимият Самарканда на странице в Facebook. Проект включает создание двусторонних велодорожек вдоль аллеи, современных фонтанов, тренажеров, а также благоустройство местности. Жители города выступили против преобразование бульвара.

В ходе пресс-конференции Эркинжон Турдимов рассказал о планируемых работах на территории Университетского бульвара.

В начале года при хокимияте области была создана рабочая группа, которая посетила столицу Турции Анкару для изучения опыта зарубежных специалистов по благоустройству города. Спустя некоторое время авторы «Анкапарка», архитекторы и другие специалисты посетили Самарканд.

Во время экскурсии они дали ряд рекомендаций по улучшению внешнего облика города, в том числе, и бульвару, расположенному в центральной части Самарканда. Еще с марта этого года планировалось провести благоустройство аллеи, сказал Эркинжон Турдимов.

«Бульвар — это наше лицо. Но, в последнее время люди не ходят туда. А почему? Потому что нет даже элементарных скамеек, должного озеленения. Последний раз эта территория благоустраивалась 10−15 лет назад. Подчеркну, благоустройство, а не реконструкция. Реконструкция — это когда разрушают и заново отстраивают», — сказал глава областной администрации.

По его словам после начала работ в социальных сетях и СМИ распространились различные эскизные варианты обустройства бульвара.

«Увидев их, я сам удивился, откуда они взялись, кто их нарисовал. Для себя мы взяли за основу небольшие наброски турков, этакий [прототип]. Но в интернете оказалось 24 вида проектов, среди них и предложения архитекторов», — отметил Эркинжон Турдимов.

Глава области подчеркнул: никаких кардинальных изменений не ожидается, планируется лишь облагородить сквер.

Сейчас на бульваре — три дорожки, под которыми сгнила вся коммуникационная система, из-за чего отсутствует полив, хотя есть насосная станция. В негодность пришла и электропроводка.

Поэтому первостепенная цель работ — это привести в должный вид наш бульвар, сказал Эркинжон Турдимов. Будет основная дорожка, которую выложат гранитным камнем, а с двух сторон — беговые дорожки. Стопроцентно обновится элекстросистема. Фонтаны будут реконструированы, причем на том же месте, где они находятся сейчас.

«Повсюду будут установлены… литые чугунные скамейки, чтобы каждый желающий мог отдохнуть и воспользоваться Wi-Fi зоной. Готовится панно, где будет подробно описана история создания бульвара, в каком году был создан и с какой целью, кто является автором. Также сквер украсят… часы, генеральный план города и фонари-торшеры. На территории высадим множество ярких цветов», — пообещал глава региона.

По словам руководства области, все же необходимо построить в сквере один общественный туалет, поскольку с проблемой отсутствия санитарно-гигиенических узлов сталкиваются в вечернее время как горожане, так и гости. Рассматриваются разные варианты, один из них предполагает туалет в подвальном помещении, другой — туалет-лифт, который днем будет под землей, а с наступлением сумерек конструкция поднимется на поверхность, где и останется до утра.

Многие жители Самарканда обеспокоены, что с обновлением бульвара, пострадают вековые деревья.

«Я прекрасно знаю всю ценность чинар, как и многие другие руководители. Каждое дерево пронумеруют и присвоят паспорта. Соответственно, ни одно из них не будет срублено», — заверил Эркинжон Турдимов.

По его словам, в ближайшем будущем центр города, согласно разрабатываемому генеральному плану города, ждут большие преобразования и постепенный отказ от автомобильного движения. Все административные здания, сосредоточенные именно в этой части, будут переведены на другую территорию. Так, на площади Кук Сарай появятся гостиницы, будет налажена ночная жизнь, чтобы у жителей и гостей был выбор проведения досуга, помимо посещения ресторанов.

На встрече также обсудили темы ремонта дорог, нормализации работы городского транспорта, сноса жилья и возмещения убытков гражданам и юридическим лицам, строительства парков и другое.

Как заверил глава региона, сейчас прилагаются все усилия к сохранению исторического Самарканда, сносу или демонтажу неуместных зданий и сооружений в буферной зоне. Ведь туристы желают прикоснуться к старине, им неинтересны современные здания, их привлекает история древнего города, самобытность и уникальность которого мы просто обязаны сохранить, сказал хоким Самаркандской области.