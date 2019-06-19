Еще совсем недавно жители Узбекистана тратили много сил и времени на то, чтобы найти необходимую технику по низким ценам. Находя выгодные по цене предложения, зачастую можно было столкнуться с рядом недостатков, например: отсутствие гарантии.

Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. Уже не нужно ломать голову над тем, куда именно ехать и тратить много свободного времени на поездку и пробки.

Теперь можно купить нужную технику в одном удобном месте — в сети рынков MEDIAPARK. На данный момент во всех филиалах установлены наиболее низкие цены на технику с официальной гарантией от производителя. К тому же помимо выгодного ценника на необходимый товар, в филиалах MEDIAPARK покупателя ждут и другие преимущества.





Большой ассортимент — это не пустые слова, а реальность. Сейчас в MEDIAPARK собрано множество моделей любых видов техники. Поэтому здесь можно подобрать все, что нужно: начиная от смартфона и заканчивая крупной бытовой техникой.

Возникла сложность при выборе модели? Продавцы-консультанты помогут сравнить характеристики, расскажут о преимуществах и недостатках кандидатов на покупку, а покупателю останется лишь выбрать то, что подходит больше.

Если не хватает средств на приобретение понравившейся техники, то в MEDIAPARK есть два решения проблемы: кредит без первоначального взноса и рассрочка. Оба этих способа позволят без лишних хлопот совершить покупку на выгодных условиях.

Сеть рынков MEDIAPARK насчитывает уже 12 филиалов и не собирается на этом останавливаться: новые расширения в рядах бренда уже не за горами. Что это дает? Если нужно будет приобрести ту или иную технику, покупателю не придется преодолевать внушительные расстояния под изнурительной ташкентской жарой. Достаточно будет просто выбрать ближайший филиал MEDIAPARK и совершить желаемую покупку с комфортом.

Приобретая технику в филиалах MEDIAPARK, каждый становится обладателем карты лояльности, благодаря которой будут доступны различные привилегии и бонусы при последующих покупках.

Адреса рынков:

MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели

Ориентир: авторынок Сергели MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули

Ориентир: гостиница «Саёхат» MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28 MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119

Ориентир: бывший Сайрам базар MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 744

Ориентир: ресторан Chenson MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А

Ориентир: Uchtepa Outlet Center MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39

Ориентир: торговый центр Qo’qon MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17

Ориентир: бывший ЦУМ MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15

Ориентир: городской хокимият MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б

Ориентир: гостиница Astor

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