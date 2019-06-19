Совместное предприятие Natural Gas-Stream, созданное компаниями «Узбекнефтегаз» и Gas Project Development Central Asia, инвестирует более 700 млн долларов в добычу газа на северо-западе Узбекистана. Соответствующее постановление 17 июня утвердил Кабинет Министров Узбекистана.

Проектом предусмотрено проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы.

В соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта, объем инвестиций составит 701,4 млн долларов, в том числе средства СП — 243,4 млн долларов и зарубежные кредиты — 458 млн долларов.

Проектная мощность по добыче составит 1,633 млрд кубометров природного газа, 94,5 тысячи тонн газового конденсата, около 80 тысяч тонн топлива (бензин, керосин, сжиженный газ). Весь добываемый газ будет поставляться на экспорт.

СП Natural Gas-Stream было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе. С узбекской стороны, помимо «Узбекнефтегаза», соучредителями СП являются предприятия «Мубарекнефтегаз» и «Устюртгаз», с зарубежной, помимо структуры «Газпрома», — Altmax Holding, зарегистрированная на Кипре. Долевое участие не раскрывается.