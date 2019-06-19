ГУВД Ташкента извинилось за поступок сотрудника ОВД, поцарапавшего чужой автомобиль, и сообщило о проведении служебного расследования инцидента. Как сообщила пресс-служба ГУВД, будут приняты меры по возмещению ущерба.

19 июня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как человек в форменной одежде ОВД неким предметом поцарапал дверь и переднее крыло автомобиля Captiva.

Проверка установила, что инцидент произошел 17 июня примерно в 8:10 часов. Сотрудник УКД ОВД Яшнабадского района Д. С., направляясь на службу на своем автомобиле Matiz, не смог проехать из-за Captiva.

Как пояснил сотрудник, ранее водитель Captiva Э. Б. неоднократно оставлял свой автомобиль таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал.

ГУВД призвало водителей быть взаимовежливыми и не парковать автомобиль, создавая неудобства другим водителям и пешеходам, особенно во дворах многоквартирных домов и на махаллинских улочках.