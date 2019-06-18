В 2019—2021 годах в Фаришском районе Джизакской области планируется построить цементный завод, говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 15 июня.

Завод мощностью 4 миллиона тонн портландцемента в год будет построен за счет 400 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятие расположится на участке площадью 74 га.

Проект реализует предприятие UTD Cement, созданное компанией UTD-Holding, учредителями которой являются немецкие Phoenix Consulting GmbH и [MN] Medianet inh M.Hermsen. В постановлении не говорится о третьем учредителе холдинга (о нем — ниже).

Постановлением поручено выдать UTD Cement лицензию на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, для проведения геологического изучения известняков на участке «Алмаз-1» в Фаришском районе.

Компания до 1 января 2025 года после начала производства продукции освобождается от уплаты налога на прибыль и налога на имущество. На период строительства завода, но не позднее 1 января 2022 года, она также освобождается от уплаты таможенных платежей, НДС, сборов, госпошлин и процедуры обязательной сертификации.

На предприятии планируется ежегодно производить 980 тысяч тонн цемента марки М500, 1220 тысяч тонн — марки М600, 940 тысяч тонн — марки М900 и 860 тысяч тонн белого цемента. Ожидается создание 1500 рабочих мест.

Согласно реестру предпринимателей на Едином портале интерактивных госуслуг, руководителем UTD-Holding и UTD Cement является Азиз Тулкунович Гафуров, ранее числившийся в совете Hi-Tech Bank.

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В составе учредителей UTD-Holding, помимо Phoenix Consulting GmbH (25%) и [MN] Medianet inh M.Hermsen (25%), указан Камо Владимирович Тумасов, который владеет 50% доли. Он являлся учредителем российской компании «Легавтотранссервис-8» (приватизирована в 2012 году СГУП по продаже имущества Москвы), занимающейся пассажирским перевозками.

Камо Тумасов также входил в наблюдательный совет ташкентской компании Asl Oyna — ведущего производителя стеклотары в регионе.





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Инвестор также является руководителем индивидуального предприятия Liberta Tashkent. Его учредитель — компания Liberta Corporation, долями в которой владеют офшорные компании Monter Impex Ltd и Solter Managament Ltd (обе — Сейшелы).

Phoenix Consulting — независимая частная консалтинговая и торговая фирма, работающая по всему миру с акцентом на Ближний Восток и Европу. [MN] Medianet inh M.Hermsen — одна из ведущих компаний в области автоматизированных систем управления для частных и коммерческих объектов.