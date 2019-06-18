Французская компания Orano Mining SА создаст совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Узбекистана, соответствующий проект постановления правительства опубликован для обсуждения.

Государственный комитет республики по геологии и минеральным ресурсам и Orano Mining в октябре 2018 года в ходе визита во Францию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подписали соглашение о реализации проекта по проведению совместных геологоразведочных работ (ГРР) на перспективных площадях на уран «песчаникового» типа в стране с их последующей разработкой.

Уставный капитал совместного предприятия составит 34,5 млн долларов. Доля Orano — 51% в виде денежных средств, технологического оборудования и техники, доля Госкомгеологии — 49% за счет затрат на геологическую и иную информацию на контрактных площадях. Планируется, что СП будет создано до конца июля.

Совместное предприятие поэтапно проведет ГРР на перспективных площадях урана «песчаникового» типа Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук в Навоийской области, и в случае получения положительных результатов займется разработкой выявленных месторождений и реализацией готовой продукции.

Месторождения урана песчаникового типа (более доступного для разработки — ред.) ранее не предлагались для разработки иностранным инвесторам, они входят в ресурсную базу Навоийского горно-металлургического комбината, обладающего монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в стране.

В течение последних лет правительство Узбекистана пыталось привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций.

Производство урана в Узбекистане в 2007 году увеличилось на 0,5% — до 2,27 тысячи тонн. Последующие данные не обнародованы. Узбекистан в настоящий момент не является потребителем урановой продукции, и весь произведенный уран экспортируется.