Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о хищении бюджетных средств путем присвоения и растраты на сумму 2,5 млрд сумов в Ташкентском фармацевтическом институте.

В 2018 году в системе высшего и среднего специального образования 67 сотрудников привлечены к уголовной ответственности, из них 34 — за хищение, 15 — за мошенничество, 15 — за взяточничество, отметил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) в понедельник.

Замгенпрокурора привел в пример бывшего ректора Ташкентского фармацевтического института Ахматходжа Юнусходжаев и двух проректоров Сарвара Алиева и Хикматуллу Зайнутдинова, которые были осуждены в деле о растрате бюджетных средства на 2,5 млрд сумов.

Кроме того, Эркин Юлдашев напомнил о случае в Национальном университете Узбекистана, где декан Кадыржан Абдурахимов и его заместитель Жамолиддин Юсупов подозревались в получении взятки в 2000 долларов.

По данным «Газеты.uz», Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Ахматходжу Юнусходжаева, работавшего ректоромом Ташкентского фармацевтического института (2001−2017 годы) и государственным советником президента (2017), виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупно размере), части 1 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и пункта «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса.

Он был приговорен к 2 годам лишения права занимать должностные и материально ответственные посты и штрафу в 600 МРЗП (89 млн 865 тысяч сумов).

Хикматулла Зайнутдинов, работавший проректором по учебно-воспитательной работе (2012−2015), признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупно размере) и пункта «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. Приговорен к 2 годам лишения права занимать должностные и материально ответственные посты и штрафу в 400 МРЗП (47 млн 360 тысяч сумов).

Алиев Сарвар, занимавший должность проректора по учебно-воспитательной работе (2015−2018), признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупно размере) и пункта «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. Приговорен к 2 годам лишения права занимать должностные и материально ответственные посты и штрафу в 400 МРЗП (68 млн 896 тысяч сумов).

Всего по уголовному делу проходило 13 лиц. Среди них также был бывший ректор Ташкентского фармацевтического института Хабибулла Джалилов (2017−2018), который был признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупно размере) и пункта «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) УК. Приговорен к 2 годам лишения права занимать должностные и материально ответственные посты и штрафу в 440 МРЗП (75 млн 785 тысяч сумов).

Сумма в 2,48 млрд сумов, выплаченная Ахматходжой Юнусходжаевым для возмещения ущерба, обращена в доход государства.