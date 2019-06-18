Временно исполняющим обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги Узбекистана (ПФЛ) 17 июня назначен Даврон Шакурбанов, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола (АФУ). Кандидатура Шакурбанова была утверждена на внеочередном заседании исполнительным комитетом ПФЛ.

Даврон Шакурбанов родился в 1972 году. Он окончил Ташкентский государственный технический университет, работал ответственным секретарем в Федерации футбола столицы, техническим и спортивным директором футбольного клуба «Бунёдкор».

Прежний гендиректор, возглавлявший ПФЛ с октября 2017 года, Омон Гафуров накануне написал заявление об отставке. Специалист попросил прощения за допущенные ошибки и пожелал удачи новому руководству Ассоциации футбола Узбекистана.