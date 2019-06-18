Двадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 21 июня. Постановление об этом 18 июня принял Кенгаш верхней палаты парламента.

Как сообщила пресс-служба Сената, в повестку дня заседания включены законы «О туризме» в новой редакции, «О персональных данных», «О Счетной палате Республики Узбекистан», «Об оружии» и «О ратификации Протокола к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде (Женева, 11 июня 2014 года)».

На заседании будет рассмотрен вопрос об изменении границ города Навои и Карманинского района Навоийской области.

Сенаторы также заслушают отчет хокима Сырдарьинской области о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Члены Сената обсудят вопросы направления парламентских запросов правительству о мерах по повышению международного имиджа Узбекистана в направлении туризма, о состоянии исполнения законодательства в академических лицеях Министерства внутренних дел, а также результаты ранее направленных парламентских запросов.