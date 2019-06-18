С октября прошлого года государственные органы Узбекистана оказали содействие в возвращении домой 950 согражданам, потерявшим документы и оказавшимся без денег во время работы в России, сообщил на пресс-конференции во вторник министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

Договоренность о содействии в возвращении 1500 граждан Узбекистана, пребывающих в центрах временного содержания иностранных граждан МВД России, была достигнута в октябре 2018 года.

«Эта программа не останавливается, мы ее обязательно выполним», — заверил глава Минтруда.

Министр отметил, что поток возвращающихся несколько снизился из-за организационных и логистических вопросов. «Из Москвы, Питера, где у нас есть представители, нам легко это сделать, но Россия очень большая, пока у нас просто сотрудников физически не хватает охватить все регионы», — сказал Шерзод Кудбиев.

«Узбекская сторона готова в полном объеме финансировать вывоз своих граждан со всех центров временного содержания из любой точки Российской Федерации», — добавил глава ведомства.

В частности, Минтруда будет оплачивать мигрантам, утерявшим документы, процедуру подтверждения гражданства Узбекистана в посольстве и генконсульствах республики в России.

По данным министра, из 2,5 миллионов граждан Узбекистана, которые «перманентно» находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 млрд долларов. «Мы должны стремиться, чтобы весь этот поток был организованным», — отметил министр.

Шерзод Кудбиев также сообщил, что руководство Минтруда и Роструда России активизировали свою в сфере поддержки и защиты прав трудовых мигрантов из Узбекистана.

«Мы готовы предоставлять гранты российским работодателям на подготовку наших граждан по трудоустройству по более компетентным профессиям», — добавил министр.

По данным Минтруда, в январе-мае в рамках организованного набора из Узбекистана в Россию было направлено 472 человека.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана на работу в России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Оно предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

Министр занятости и трудовых отношений заявил, что в данный момент министерство сумело «существенно облегчить процедуры оплаты за «груз 200».

«За все „грузы 200“ Узбекистан тоже берет на себя оплату. Процедура это тяжелая, поскольку Россия большая», — отметил он.

О помощи, которую может оказать соотечественникам за рубежом в этой трагической ситуации Агентство по внешней трудовой миграции, ранее писала «Газета.uz».