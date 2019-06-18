Ассоциация «Узчармсаноат» после критики общественности и экспертов представила новое предложение по проекту постановления президента Узбекистана, предусматривающего повышение пошлин на импорт обуви. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ассоциации.

В первоначальном проекте «Узчармсаноат» предлагала повысить ставку таможенной пошлины на импортируемую обувь с 10% до 30% с 1 июля, а минимальный порог за пару обуви — с 1,5 до 5 долларов.

Теперь ассоциация предлагает установить ставку пошлины на уровне 20% только для мужской обуви (до этого предлагалось для любой обуви), а минимальный порог — 3 доллара.

«Исходя из особенностей рынка детской и женской обуви, ставку пошлины предлагается оставить без изменений», — говорится в сообщении.