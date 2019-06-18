Осужденный Ёкуб Ахрорович Гафуров (гражданин Таджикистана, 1973 г. р.) 7 мая передан компетентными органами Таджикистана обратно в Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Ёкуб Гафуров был временно передан на три месяца таджикской стороне для привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Таджикистана, а именно за умышленное убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

«В настоящее время он продолжает отбывать назначенное ему ранее наказание за преступления, совершенные на территории Республики Узбекистан», — отметили в Генпрокуратуре страны.

В феврале 2010 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал виновным и приговорил Ёкуба Гафурова к 20 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. В том числе он вместе с соучастниками Алишером Сатаровым и Кахрамоном Пулатовым был обвинен в убийстве основателя и художественного руководителя театра «Ильхом» Марка Вайля.

Марк Вайль был убит 6 сентября 2007 года. На него напали в подъезде его дома. С тяжелыми ножевыми ранениями он скончался в больнице. Ему было 55 лет.