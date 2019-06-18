Исследование ДНК биологических образцов снежных барсов станет доступным для ученых и зоологов Узбекистана. Технология позволит определить пол, индивидуальную идентификацию животного, численность и плотность популяции, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Это неинвазивный метод, который позволит изучить и обследовать животное, не отлавливая его и не нанося ему физических повреждений. Программа реализуется Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды и Программой развития ООН (ПРООН) в рамках проекта по сохранению ландшафтов снежного барса.

До сих пор специалисты отправляли собранные образцы для анализа за границу, но уже скоро этот вид исследования станет доступен в специализированных генетических лабораториях Узбекистана. Биоматериалом для ДНК может стать слюна животного, кровь или шерсть.

Эксперты ПРООН и международные тренеры проводят обучающий семинар для специалистов Центра геномики и биоинформатики и Института зоологии Академии наук Узбекистана. В качестве специалистов приглашены директор программ «Снежный барс» и «Природоохранная генетика» фонда «Пантера» Байрон Векворт и преподаватель университетов штата Делавэр и Северной Каролины Имоджен Канчеллар. Технология также позволит изучать другие виды.

Численность снежного барса в Узбекистане оценивается от 30−50 до 80−120 особей, что составляет 1−1,5% от плотности популяции вида в мире. Снежные барсы являются трансграничными животными.

Ирбис занесен в Красный список Международной системы охраны природы и в красные книги всех 12 стран его обитания. Снежные барсы оцениваются как хищники с высоким риском исчезновения. Деградация мест обитания и браконьерства являются основными угрозами обитания вида.

В 2014 году с помощью фотоловушек, установленных в Гиссарском заповеднике, было получено первое визуальное доказательство присутствия снежных барсов в Узбекистане.

Снежный барс обитает в Чаткальском, Пскемском, Угамском и Кураминском хребтах западного Тянь-Шаня, а также в Гиссарском, Туркестанском, Зеравшанском хребтах Памиро-Алайской горной системы. Общая площадь мест обитания этого вида в Узбекистане составляет 10 тысяч кв. км.