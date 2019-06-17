С 9 по 12 июня состоялся первый визит вице-президента корпорации XCMG и генерального директора завода фронтальных погрузчиков XCMG Ван Цинчжу в Узбекистан. XCMG является крупнейшим производителем и экспортером тяжелой строительной техники в КНР и входит в число ведущих компаний машиностроительной отрасли в мире.

Визит вице-президента XCMG Ван Цинчжу в Узбекистан состоялся в рамках первой международной конференции по фронтальным погрузчикам, включающей турнир на звание «Лучшего оператора фронтального погрузчика XCMG». При определении победителя в расчет принимались скорость выполнения заданий, объем израсходованного топлива и аккуратность выполняемых действий.





«Корпорация XCMG была создана в 1989 году. Сегодня она занимает ведущее место в КНР и пятое место в мире по производству и продаже спецтехники. Наши фронтальные погрузчики широко применяются при строительстве объектов недвижимости, дорог, гидросооружений, газовых и нефтяных объектов. Также их используют при работах по электрификации, разведке и добыче полезных ископаемых, модернизации городов. В 2018 году объем продаж по всему миру составил около 18 тысяч единиц, более 700 из которых были экспортированы в Узбекистан. Три года назад мы открыли завод по производству техники в Ургенче и планируем дальнейшее расширение сотрудничества», — сказал Ван Цинчжу, вице-президент XCMG.

Продукция XCMG реализуется во всех регионах республики через официального дилера — компанию Texnika Advans Servis (TAS).





«Корпорация XCMG, выйдя на рынок Узбекистана в 2007 году, быстро стала ведущим поставщиком спецтехники в страну. Так, из 1315 единиц тяжелой техники, ввезенной в Узбекистан в 2018 году, 55,4% приходится на долю XCMG. Высокий спрос обусловлен не только качеством продукции, но и наличием сервисной поддержки: в случае поломки не нужно обращаться к заводу-изготовителю. В Узбекистане функционируют сервисные центры с современным диагностическим оборудованием, специализированным транспортом для выездных работ и запасом оригинальных запчастей для оперативного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Сотрудничество с китайской стороной ведется и в области развития кадров: местные работники регулярно проходят стажировку на заводах XCMG в Китае и повышают квалификацию в специализированном учебном центре. О наличии в Узбекистане опытных специалистов по управлению спецтехникой свидетельствует и проведение в республике турнира на звание „Лучшего оператора фронтального погрузчика XCMG“», — сказал Мирфотих Мираюбов, директор Texnika Advans Servis.





В рамках визита Ван Цинчжу в Узбекистан было подписано соглашение о поставке крупной партии фронтальных погрузчиков. Также намечены планы по дальнейшему расширению сотрудничества. В частности, в 2019 году ожидается выпуск обновленной линейки фронтальных погрузчиков XCMG и ее экспорт в Узбекистан.

Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG)

Корпорация Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) была создана в 1989 году. Сегодня XCMG занимает 65-е место в списке 500 крупнейших компаний Китая, 44-е место в списке 100 крупнейших китайских производственных предприятий, 2-е место в списке 100 крупнейших машиностроительных предприятий Китая, 1-е место в отрасли механической техники Китая и 5-е место в отрасли механической техники в мире. В структуру XCMG входят 26 дочерних предприятий и 5 научно-исследовательских центров.





Сеть продаж продукции XCMG охватывает более 183 стран. Годовой объем экспорта превышает 1,6 млрд долларов США. По данному показателю XCMG уже на протяжении 26 лет является ведущей компанией в отрасли. Корпорации XCMG принадлежит основная доля рынка по девяти типам строительных машин. Кроме того, XCMG является крупнейшим китайским экспортером по пяти типам машин и ведущей в мире компанией по объему продаж автомобильных кранов и тяжелых дорожных катков.

Texnika Advans Servis (TAS)

Texnika Advans Servis — надежный поставщик спецтехники, оборудования и запчастей из КНР. На рынке Узбекистана компания является официальным представителем таких мировых брендов, как XCMG, SHACMAN, SHANTUI, JONYANG, производящих весь спектр строительной, дорожной и карьерной спецтехники.

TAS имеет авторизацию от заводов-производителей на оказание услуг гарантийного и послегарантийного ремонта спецтехники. Компания занимается приемкой техники, предпродажной подготовкой, обучением обслуживанию спецтехники, а также вводом ее в эксплуатацию.

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