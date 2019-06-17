В Узбекистане за почти 2,5 года к уголовной ответственности за пытки и другие бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения привлечено 41 лицо. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) в понедельник.

«К сожалению, всех сотрудников, занимающие ответственные посты, нельзя назвать ангелами. То, что до сих пор по вине таких безграмотных или бессовестных людей встречаются случаи пыток лиц, находящихся под следствием, — очень неприятная ситуация. Но этот процесс не похож на процессы 10−15-летней давности», — сказал он, отвечая на вопрос «Газеты.uz».

По его словам, сейчас внедрен системный подход, в рамках которого любые сообщения о пытках или незаконных методах следствия берутся под контроль, затем проводятся специальные проверки и принимаются жесткие меры в случае подтверждения информации.

«Узбекистан четко определил свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул Эркин Юлдашев.

За совершение преступлений, связанных с пытками и другими такими незаконными действиями, в 2017 году были привлечены к уголовной ответственности 27 лиц (следователь, оперуполномоченный и другие должностные лица), 2018 году — 7, за пять месяцев 2019 года — 7.

Замгенпрокурора напомнил про визит в Узбекистан верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна в мае 2017 года. Глава УВКПЧ в своем докладе приветствовал реформы в сфере прав человека, но в то же время указал на широкую распространенность пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения в тюрьмах, следственных изоляторах, в местных отделениях милиции и службы безопасности.

Эркин Юлдашев также отметил, что законом, подписанным президентом Узбекистана 4 апреля 2018 года, была усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (статья 235 Уголовного кодекса).

Документом был расширен круг возможных потерпевших и несущих ответственность, а также закреплена норма, предусматривающее обязательное проведение судебно-медицинской или иной экспертизы в случае обращения о применении недозволенных методов при собирании и закреплении доказательств, рассказал замглавы Генпрокуратуры.