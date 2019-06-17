Кровля 20 из 34 домов, поврежденных на прошлой неделе от сильного ветра в Каракалпакстане, была сделана из профнастила, сообщили «Газете.uz» в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана. В остальных 14 домах крыша была покрыта асбестоцементным шифером.

Кровля 10 домов была сорвана полностью, из них 8 крыш — из профнастила и 2 — из шифера. У остальных домов крыши повреждены на 10−80% (детальная статистика).

В большей части пострадавших домов ремонтно-строительные работы были проведены в 2018 году — 8 домов (в 2013 году — 5 домов, в 2017-м — 4, в 2014, 2015 и 2019-м — по 3, в 2016-м — 2).

Среди компаний, занимавшихся строительством и ремонтом крыш, числятся ГУП «Ремонтно-восстановительная служба» (2 дома), Azat Invest Story (2), Jayxun Universal Qurulis (2), Qutlimurat Qurilis (2), Nukus Temir Beton (1), Azizbek Nukus (1), Sabina Sayora Kommunal Servis (1), Nukus Guldarxal (1), Qaraqalpaq Awil Jay Qurilis Onlaw (1), Kegeyli Qurilis Montaj (3) и Prima Nukus (1).

14 июня с 20:32 по 20:38 в Нукусе и других районах Каракалпакстана наблюдался сильный ветер с порывами до 18−23 м/с. В Нукусе ветер повредил крыши 27 домов, в Ходжейлийском районе — 2, Шуманайском — 4 и Тахиаташском районе — 1 дома.

Части кровли домов, в основном новостроек, свисали со зданий, представляя угрозу жизни людей. Повреждены ехавшие и припаркованные автомобили, повалены многолетние деревья.

Как сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, прокуратура Каракалпакстана изучает ситуацию.