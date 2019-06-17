Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана (ПФЛ) Омон Гафуров написал заявление об отставке. Он возглавлял ПФЛ с октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба организации, специалист попросил прощения за допущенные ошибки и пожелал удачи новому руководству Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

«За прошедший период мы работали изо всех сил на пути развития футбола в республике. Я выражаю благодарность команде, с которой мы работали плечом к плечу. Желаю успехов, симы и удачи новому руководству Ассоциации футбола Узбекистана в этом тяжелом пути. Там, где есть работа, есть ошибки и недостатки. За это я прошу прощения у футбольного сообщества страны. Узбекистан и болельщики достойны больших побед. Спасибо за все», — заявил Омон Гафуров.

Ранее подали в отставку заместители президента АФУ — первый заместитель председателя Федерации бокса Шерзод Ташматов и министр внутренних дел Пулат Бобожонов. Врио вице-президента избраны рефери Равшан Ирматов и замглавы МВД Мухиддин Жураев.



