Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями управления Государственного таможенного комитета (ГТК) и другие правоохранительные органы провели в Андижанской области оперативное мероприятие, сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

При проверке дома гражданина Д. Ш. в Асакинском районе обнаружено более 1,5 кг марихуаны. В Мархаматском районе во дворе дома гражданина Ж. Ю. служебный пес Макс обнаружил 13 кустов опийного мака, который выращивался на грядках среди цветов, а также почти пять граммов сушеных головок мака.

Наркотические средства изъяты, по выявленным фактам ведутся таможенные проверки.