Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендовало гражданам страны, находящимся в Индии, по возможности воздержаться от посещения штата Бихар и соблюдать меры предосторожности.

По информации посольства Узбекистана в Нью-Дели, в густонаселенных районах штата Бихар распространился синдром острого энцефалита. По официальным данным, число жертв превысило 80 человек, в основном, дети. Местные власти предпринимают меры по ликвидации вспышки болезни.

В МИДе напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся в Индии, могут при необходимости обратиться в посольство страны в Нью-Дели: (9111) 24670774, 24670775, 24105640.