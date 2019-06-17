Делегация Узбекистана во главе с председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым примет участие в совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 18 июня в Сочи, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы высшего судебного органа Азиз Абидов.

Планируется обсуждение вопросов о сокращении сроков и количества нерассмотренных дел на разных уровнях судебной системы, механизме досудебного урегулирования и применении примирительных процедур для разрешения споров.

Стороны обсудят вопросы, касающиеся применения судами национальных и международных правовых актов по защите семейных прав ребенка, в том числе связанных с защитой имущественных прав детей.

Как ожидается, на совещании обменяются опытом пересмотра судебных решений и приговоров по уголовным делам, вступивших в законную силу.

Кроме того, планируется обсуждение проблем и перспектив развития административного судопроизводства, а также мер по усилению судебной власти.