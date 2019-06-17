Президент Бангладеш Абдул Хамид 16 июня посетил Бухару с частным визитом, сообщило УзА. В международном аэропорту его встречали заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Делегация Бангладеш посетила мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди, крепость Арк, комплекс Пои-Калян и архитектурный ансамбль Ляби Хауз.

Ранее, 15 июня, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Бангладеш в своей резиденции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. Президент Абдул Хамид выразил признательность за организацию его визита в Узбекистан для посещения культурно-исторических центров после саммита в столице Таджикистана.



