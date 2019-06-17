Азиз Мухитдинов назначен исполняющим обязанности ректора Университета Амити в Ташкенте, сообщил пресс-центр Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

До назначения, с августа 2018 года, он работал первым заместителем директора по развитию и внедрению ИКТ в центре UNICON.UZ.

Азиз Мухитдинов (1985 г. р.) — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича (2009). В 2008—2012 годах возглавлял отдел в «Узбектелекоме», в 2012—2017 годах работал начальником отдела, а затем и. о. начальника управления Мининфокома.

В 2017—2018 годах был первым заместителем директора, и. о. директора центра UZINFOCOM. С января по август прошлого года руководил Центром поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

Соглашение об открытии Университета Амити в Ташкенте было подписано в рамках визита президента Узбекистана в Индию осенью. Вуз открывается с нового учебного года. В нем будут готовить специалистов сферы информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработчиков программного обеспечения и специалистов по искусственному интеллекту, маркетингу в ИТ.

Университет Амити — ведущий частный вуз Индии, в котором обучаются более 150 тысяч студентов. Главный корпус располагается в городе Ноида, имеются кампусы в 11 городах Индии и филиалы в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Сингапуре, а также Китае, ЮАР и других странах.