14 июня в Национальном пресс-центре АКБ «Агробанк» провел брифинг на тему «Об осуществляемой работе по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, а также широкому привлечению населения к бизнесу».

«Агробанк» является крупным многоотраслевым коммерческим банком в Узбекистане. Финансовая организация располагает 940 инфраструктурными объектами: 178 филиалов, 196 минибанка и 566 отделений. Через них «Агробанк» оказывает широкий спектр банковских услуг во всех регионах республики. Кроме того, через 402 банкомата и 420 инфокиосков создана возможность самообслуживания клиентов.





Банком налажена систематическая работа по финансовой поддержке субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства и осуществляются широкомасштабные инициативы по привлечению населения к бизнесу.

В частности, за прошедший период текущего года субъектам предпринимательства было выделено 3 трлн 22 млрд сумов кредитных средств. При выделении этих кредитов основное внимание уделялось созданию новых рабочих мест на местах. Только в рамках государственной программы «Каждая семья предприниматель» в текущем году было выделено кредитных средств на сумму 1 трлн 480 млрд сумов.





Кроме того, банком осуществляется широкомасштабная работа по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов и зарубежных банков. Если в 2018 году были привлечены средства двух иностранных банков на 30 млн долларов США, то в 2019 году подписаны соглашения с семью зарубежными банками на 325 млн долларов США. За счет этих кредитных линий было направлено 68 млн долларов США для финансирования различных проектов.

На официальном сайте «Агробанка» можно получить подробную информацию о созданных льготах в целях содействия развитию семейного бизнеса и ремесленничества, субъектам предпринимательства.

Коллектив «Агробанка» будет и впредь вносить посильный вклад в дальнейшее развитие экономики, финансовую поддержку бизнес-проектов предпринимателей, а также улучшению инновационных, интерактивных и электронных банковских услуг, удобных для пользования населения и клиентов.

Сайт: agrobank.uz

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